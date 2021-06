David Goffin zakt een plaats op ATP-Ranking, voor Elise Mertens verandert er niets

Vandaag zijn de nieuwe ATP-ranglijst en WTA-ranglijst bekendgemaakt. Op de ATP-Ranking is David Goffin één plaats gezakt, waardoor hij nu op de zestiende plaats terug te vinden is. Ook Elise Mertens staat op de zestiende plaats.

Er zijn niet veel wijzigingen te zien op de nieuwe ATP-Ranking. Djokovic blijft de onbetwiste nummer één, terwijl Medvedev op de tweede plaats staat. De derde plaats is voor de ervaren Spanjaard Rafael Nadal. Voor David Goffin is er wel iets veranderd, want onze landgenoot is één plaats gezakt en staat nu zestiende.

Op de WTA-Ranking is er ook niet veel veranderd. Elise Mertens stond al op de zestiende plaats en zij staat er nog steeds. De Australische Ashleigh Barty is nog altijd de nummer één bij de vrouwen voor Naomi Osaka en Simona Halep.