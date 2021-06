Aankondiging met vleugje mysterie: ook Serena Willliams past voor de Olympische Spelen

Vlak voor Wimbledon viel er nog groot nieuws te rapen: Serena Williams gaat niet naar de Spelen, zo kondigde de Amerikaanse aan op een persconferentie. Wel is het niet meteen duidelijk waarom de huidig nummer acht van de wereld die beslissing neemt.

Toen het thema aan bod kwam op haar persconferentie, kwam Serena Williams met een apart antwoord. "Ik sta eigenlijk niet op de olympische lijst. Toch niet dat ik weet. Als ik er toch op zou staan, dan zou dat niet zo mogen zijn", aldus de 39-jarige tennisspeelster met 23 Grand Slams op het palmares.

Waarom juist wil Williams niet deelnemen aan de Olympische Spelen? "Er zijn veel redenen waarom ik mijn beslissing omtrent de Olympische Spelen genomen heb. Ik wil er nu niet verder op ingaan. Misschien doe ik dat wel op een andere dag."

REEDS VIER GOUDEN MEDAILLES

Over de reden voor haar forfait blijft dus een zekere mysterie hangen. Wel zeker is dat ze niet de enige grote naam is die past voor de Spelen. Bij de mannen zegden Nadal en Thiem al af. De deelname van Federer is nog twijfelachtig. Williams behaalde overigens al verschillende keren olympisch goud: in 2000 en 2008 in het dubbelspel, in 2012 zowel in het enkelspel als het dubbelspel.