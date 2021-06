Opvallend: winnares Wimbledon 2019 zal dit jaar niet te zien zijn op het Engelse Grandslamtoernooi

Geen Simona Halep op Wimbledon dit seizoen. De nummer drie van de wereld heeft een kuitblessure en raakt niet op tijd fit voor het Grandslamtoernooi. In 2019 won Halep nog het toernooi.

Simona Halep zal haar titel van in 2019 op Wimbledon niet kunnen verdedigen. De Roemeense Halep zal namelijk niet op het toernooi te zien zijn door een kuitblessure. Wimbledon maakte het nieuws bekend op sociale media.

Halep is de nummer drie van de wereld bij de vrouwen, maar in mei viel ze uit met een blessure en sindsdien kwam ze niet meer in actie. Zo krijgt Wimbledon dus een nieuwe winnares, want aangezien het toernooi vorig jaar niet door ging door het coronavirus, is Halep de laatste winnares op Wimbledon.