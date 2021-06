Elise Mertens en Alison Van Uytvanck kennen eerste tegenstander op Wimbledon: meteen een zware tegenstander voor Van Uytvanck

Elise Mertens en Alison Van Uytvanck kennen hun tegenstanders in de eerste ronde van Wimbledon. Mertens zal het opnemen tegen de Britse Harriet Dart en Van Uytvanck neemt het op tegen Elina Svitolina. Greet Minnen kent haar tegenstander nog niet.

Elise Mertens, de nummer 16 van de wereld, zal het in de eerste ronde op Wimbledon opnemen tegen Harriet Dart. De Britse speelster is een haalbare kaart, want Dart staat "slechts" op de 141ste plaats op de WTA-Ranking.

Voor Alison Van Uytvanck lijkt het een pak moeilijker te worden. Onze landgenote krijgt namelijk het derde reekshoofd te verwerken in de eerste ronde. Ze neemt het op tegen Elina Svitolina, de nummer vijf van de wereld.