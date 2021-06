Carrière van voormalig nummer 12 van de wereld zit er op: Novak Djokovic komt met lof

De 35-jarige Troicki had eerder al aangekondigd dat Wimbledon zijn laatste toernooi zou worden. Troicki klopte op het heilige gras nog wel de Amerikaan Eubanks, maar verloor dan van diens landgenoot Nakashima. Die laatste maakte een einde aan de tennisloopbaan van Troicki door hem te kloppen met 6-2, 5-7 en 6-3.

Troicki bereikte zijn beste ranking in 2011 toen hij steeg naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst. Drie toernooien wist hij te winnen: de Kremlin Cup in Rusland in 2010 en het toernooi van Sidney in 2015 en 2016. In de Grand Slams geraakte Troicki nooit voorbij de achtste finales.

My friend, my comrade @troicki_viktor. You have been a very important part of my personal growth & tennis story. Hvala brate ❤️ It may be the end of a fantastic career, but you are no doubt to inspire new champions my friend. Thank you for everything Ćivša! Good luck! pic.twitter.com/9mspS0BIww