Twee grote namen bij de dames liggen er al uit in Eastbourne

Het WTA-toernooi van Eastbourne nam woensdag afscheid van reekshoofden 2 en 3. Grote namen als Elina Svitolina en Bianca Andreescu zitten niet langer in het toernooi. Eerder verloor ook onze landgenote Elise Mertens al van 'Coco' Gauff.

Svitolina en Andreescu zijn niet de minsten: de eerste schreef de Masters al eens op haar naam, de tweede heeft al een grandslamtitel op haar palmares. Maar heel ver geraakten ze dit jaar in Eastbourne niet. Svitolina zag aan het einde van de eerste set haar tegenstandster Rybakina afstand nemen en verloor ook nog eens de tiebreak van set twee. Het werd 6-4 en 7-6 (7/3) voor de Kazachse.

Derde reekshoofd Andreescu moest het opnemen tegen de Estse Anett Kontaveit. Die bleek vanaf 3-3 veruit de betere speelster. Kontaveit won haar achtste finale met tweemaal 6-3. Overigens ligt ook 'Coco' Gauff, die Elise Mertens uitschakelde, uit het toernooi. De Amerikaanse stuitte op Sevastova: 4-6, 7-5 en 6-2.

EXIT MONFILS BIJ DE MANNEN

Bij de mannen was er de uitschakeling van Gaël Monfils, de vriend van Svitolina. De Fransman was het topreekshoofd in het heren enkelspel. De Australiër Purcell troefde hem af met 6-4, 5-7 en 6-4.