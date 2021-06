Nummer vijf van de wereld geraakt na recente opgave niet fit voor Wimbledon: "Sterker dan tevoren terugkeren"

Rafael Nadal moest al afzeggen voor Wimbledon en nu geraakt ook nummer vijf op de wereld niet fit voor Wimbledon. Via een officieel communiqué laat Dominic Thiem weten er niet bij te kunnen zijn op het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Eerder paste Thiem al voor de Olympische Spelen.

Bij die beslissing lag er geen medische reden aan de basis. Nu wel. "Na dinsdag te moeten opgeven in zijn openingsmatch in Mallorca dinsdag, is Dominic Thiem naar Barcelona gereisd en onderging hij verdere medische onderzoeken." Die brachten een polsblessure aan het licht. "Thiem zal vijf weken een spalk dragen, vooraleer aan een functionele revalidatie te beginnen om opnieuw beweeglijkheid en kracht in zijn pols te krijgen."

De Oostenrijker zal verder opgevolgd worden door het medisch team van dokter Angel Ruiz Cotorro. "Ik ga alles doen wat de dokters zeggen om zo snel mogelijk te herstellen", belooft Dominic Thiem. "Ze hebben me verteld dat ik mogelijk meerdere weken out zal zijn, maar ik zal mijn best doen om snel weer op de baan te staan."

Sowieso zijn er al een aantal toernooien die wegvallen. "Ik moet me helaas terugtrekken uit drie toernooien: Wimbledon, Hamburg en Gstaad. Ik apprecieer al de steun van de fans in deze moeilijke momenten. Ik ben vastberaden om sterker dan tevoren terug te keren."