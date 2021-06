Nog eens 41 olympiërs zeker van hun plek: Elise Mertens gaat dubbelen met Alison Van Uytvanck op de Spelen

Nog eens 41 atleten hebben hun selectie voor de Spelen beet. Ook Mertens en Van Uytvanck zijn daarbij. Zij gaan zoals verwacht een duo vormen in het dames dubbelspel. België vaardigt in Tokio ook één duo in het heren dubbelspel en één deelnemer aan het heren enkelspel af.

Als alles goed loopt toch. Die deelnemer aan het heren enkelspel moet immers David Goffin worden. Die heeft echter forfait gegeven voor Wimbledon en is onzeker voor de Olympische Spelen. Over de deelname van Sander Gillé en Joran Vliegen aan het heren dubbelspel bestaat geen onzekerheid. ZOEKTOCHT NAAR DUBBELPARTNER VOOR MERTENS Ook bij de vrouwen krijgen we dus een dubbelduo. Elise Mertens is absolute wereldtop in het dubbelspel: ze is nummer acht op de wereldranglijst en stond onlangs nog op de eerste plaats. Tijdens het seizoen dubbelt ze wel meestal met een buitenlandse partner. Om deel te nemen aan het dubbelspel in Tokio, moest ze dus op zoek naar een partner uit eigen land. Kim Clijsters heeft echter nog steeds niet hervat en ook Kirsten Flipkens moest afhaken vanwege een blessure. Het stond dan ook zo goed als vast dat Alison Van Uytvanck de dubbelpartner van Mertens zou worden en dat is nu helemaal zeker. In totaal werden 41 atleten uit 8 sporten toegevoegd aan de olympische selectie van het BOIC.