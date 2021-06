Minnen blijft hoog niveau aanhouden en gaat via zege tegen ervaren Amerikaanse naar hoofdtabel Wimbledon

Het is Greet Minnen gelukt: ze heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon! Het goede spel van de Belgische had zich al vertaald in twee overwinningen in de kwalificaties. Nog eentje had ze nodig en die kwam er ook tegen Varvara Lepchenko.

Nochtans draait de Amerikaanse al heel wat jaren mee op de tour en is ze een voormalige toptwintigspeelster. De beste periode van Lepchenko ligt wel al achter haar, terwijl die van Minnen hopelijk nog moet komen. In elk geval onderstreepte Minnen nog eens dat ze prima bezig is. Wel moest ze de eerste twee breakpunten uit de partij overleven. Nadat Minnen dat gedaan had, gaf ze nog maar vier punten prijs in de eerste set. Met twee blanco opslagspelletjes op rij stevende ze overtuigend op setwinst af. VLOTTE KWALIFICATIE Ook in set twee bleef Minnen meer dan voldoende kansen afdwingen op de service van de tegenstandster. Met tweemaal 6-2 plaatste Minnen zich vlot voor de hoofdtabel op Wimbledon. Valt de loting een beetje mee, dan zit er misschien wel een mooi avontuur in.