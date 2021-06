Straf! 39-jarige Spanjaard heeft 500ste overwinning binnen in zijn carrière

Feliciano López heeft voor een mijlpaal gezorgd in zijn carrière. De 39-jarige Spanjaard heeft in zijn eigen land namelijk voor de 500ste zege in zijn carrière gezorgd. Hij haalde het met 4-6, 6-2 en 6-4 van Khachanov.

In de eerste ronde van Mallorca stonden Feliciano López en Khachanov tegenover elkaar. Niets speciaal zou u denken, maar voor Feliciano López stond er wel heel wat op het spel. Zo kon hij voor een mijlpaal zorgen. En hij heeft het ook gedaan, want Feliciano López haalde het met 4-6, 6-2 en 6-4 van zijn Russische tegenstander. Door deze overwinning heeft López nu 500 overwinningen binnengehaald in zijn carrière.