Ruben Bemelmans & Marie Benoit uitgeschakeld in kwalificatiewedstrijden Wimbledon

Ruben Bemelmans en Marie Benoit zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Bemelmans verloor in drie sets van de Australiër Christopher O'Connell en Benoit verloor in twee sets van de Wit-Russische Olga Govortsova.

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi op Wimbledon zijn zowel Ruben Bemelmans als Marie Benoit al uitgeschakeld. Bemelmans nam het op tegen O'Connell en de Australiër haalde het in drie sets. Het werd na een spannende wedstrijd 6-7 (3/7), 6-3 en 7-5 voor O'Connell. Ook Marie Benoit is dus niet verder geraakt dan de eerste ronde. Onze landgenote verloor in twee sets van Olga Govortsova. De Wit-Russische haalde het met 5-7 en 4-6. Later deze avond komen ook Bonaventure en Minnen nog in actie.

Lees ook... Ruben Bemelmans schuift Argentijn opzij en neemt eerste horde in kwalificaties Wimbledon