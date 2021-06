Ook Ysaline Bonaventure heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon

Net zoals Ruben Bemelmans en Marie Benoit is ook Ysaline Bonaventure er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Ze verloor in twee sets van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Het is niet de dag van de Belgen op het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Ruben Bemelmans en Marie Benoit werden eerder vandaag al uitgeschakeld en ook Ysaline Bonaventure is niet voorbij de eerste kwalificatieronde geraakt. In de eerste set kon Bonaventure nog wat weerwerk bieden, maar Beatriz Haddad Maia haalde die set wel binnen met 7-6 (7/2). In de tweede set lukte het niet meer voor onze landgenote en de Braziliaanse haalde de wedstrijd binnen door deze set te winnen met duidelijke 6-1 cijfers.