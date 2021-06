Oekraïense tennisspeelster niet langer geschorst na gebruik van doping

Dajana Jastremska mag opnieuw tennissen. De ex-nummer 29 van de wereld werd in 2020 geschorst na het gebruik van doping, maar ze is nu vrijgesproken door een onafhankelijk tribunaal.

