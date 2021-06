Greet Minnen maakt indruk en stoot door naar volgende kwalificatieronde Wimbledon

Ruben Bemelmans, Marie Benoit en Ysaline Bonaventure werden vandaag uitgeschakeld in de eerste kwalificatiewedstrijd voor Wimbledon, maar Greet Minnen is er wel in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Greet Minnen, de nummer 119 van de wereld, nam het in haar eerste kwalificatiewedstrijd op tegen de Japanse Mayo Hibi, de nummer 177 van de wereld. In de eerste set ging het gelijk op, maar uiteindelijk trok onze landgenote met 6-4 aan het langste eind. In de tweede set maakte Minnen meer indruk. Ze gaf de Japanse speelster geen kansen meer en dus won Minnen ook vlot de tweede set met 6-0. Minnen blijft zo kans maken op de hoofdtabel voor Wimbledon.

