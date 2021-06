Tweemaal serverend voor winst na sterke eerste set en toch een nederlaag voor Mertens tegen 17-jarig toptalent

Elise Mertens was het zevende reekshoofd op het WTA-toernooi van Eastbourne. Tegen een toptalent moest ze het opnemen in haar eerste partij, want de tegenstandster was de 17-jarige 'Coco' Gauff, die in 2019 doorbrak op Wimbledon.

De Amerikaanse mag dan potentieel hebben, een inmiddels ervaren speelster als Elise Mertens breng je niet zomaar van de wijs. Integendeel: het was Mertens die van bij de eerste slagenwisseling de wet dicteerde. Mertens greep haar prooi meteen bij het nekvel en liet niet los: Gauff kreeg een 'bagel', een set zonder gamewinst, rond de oren. Ook de eerste twee games uit de tweede set waren voor Mertens. Gauff keek stilaan een wel erg zware nederlaag in de ogen, maar rechtte dan toch terug. Halverwege de set kwam ze op gelijke hoogte (3-3). Ook nadien bleven de dames gelijke tred houden. Twee keer serveerde Mertens wel voor de wedstrijd, maar ze kon het op die momenten niet afmaken en de tiebreak ging de kant van Gauff op. VIJF BREAKBALLEN GEMIST IN CRUCIALE GAME Een jammere zaak voor Mertens, die in het begin van de derde set wel weer het best stond te spelen en ook 2-4 uitliep. Dit hierna blijven doortrekken bleek niet mogelijk. Het achtste game van de set was cruciaal: Mertens kreeg vijf breakballen, maar kon geen enkele benutten. Het werd dus 4-4 en nadien trok Gauff het laken nog helemaal naar zich toe. Ze klopte Mertens met 0-6, 7-6 (7/4) en 7-5.