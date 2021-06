Ruben Bemelmans schuift Argentijn opzij en neemt eerste horde in kwalificaties Wimbledon

Na een regenachtige maandag zijn de kwalificaties op Wimbledon nu toch begonnen. Bemelmans is de eerste Belg die daar in actie kwam en heeft al een eerste zege beet. Ruben Bemelmans klopte de Argentijn Olivo in twee sets met 6-2 en 7-5.

Olivo is vooral een gravelspecialist en op gras maakt Bemelmans sowieso meer kans tegen hem. Al moet je uiteindelijk nog altijd het beoogde resultaat op de baan kunnen afdwingen. Dat deed Bemelmans en in het begin van de match slaagde hij daar zelfs met bravoure in. Van 1-1 ging hij naar 4-1 en nadien deed onze landgenoot er nog een tweede break bij.

BEMELMANS HAALT ACHTERSTAND OP IN SET TWEE

De eerste set werd dus heel vlot gewonnen. In set twee zag het er op een gegeven moment heel anders uit: Bemelmans leverde in het derde spel van de set zijn eigen service in en kwam 2-4 achter. Zich neerleggen bij setverlies deed Bemelmans echter niet. Hij kwam onmiddellijk langszij en ging later in de set nog erop en erover.

Zelfs het toestaan van een tiebreak was niet noodzakelijk. Bemelmans haalde op de opslag van zijn tegenstander de winst binnen en plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde op Wimbledon.