Kirsten Flipkens past voor haar favoriet grandslamtoernooi en komt ook op de Spelen niet in actie

Kirsten Flipkens is al een tijdje op de sukkel. Ook het volgende grandslamtoernooi én de Spelen gaat ze aan zich moeten laten voorbijgaan, nadat ze ook al Roland Garros miste. Het niet in actie kunnen komen op Wimbledon zal zeker hard aankomen.

Want Flipkens staat in het bijzonder gekend als een goede grasspeelster. Op die ondergrond komt haar handigheid uiterst goed uit de verf. Ze stond ooit op Wimbledon in de halve finales, maar hoeft er dit jaar dus niet van te dromen om ver te geraken.

Flipkens heeft nog altijd last van botoedeem en littekenweefsel waardoor ze geen honderd procent is. Dat moet je wel zijn als je op de grot events moet strijden tegen de beste speelsters ter wereld. 'Flipper' geeft daarom verstek voor zowel Wimbledon als de Olympische Spelen, zo meldt HLN.