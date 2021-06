Greet Minnen komt setverlies na tiebreak weer te boven en wint haar eerste partij in kwalificaties Wimbledon

Met Greet Minnen kwam ook de eerste Belgische dame in actie in de kwalificaties van Wimbledon. Ze moest in haar eerste partij voorbij de Japanse Kurumi Nara. Als vijftiende reekshoofd in die kwalificaties was Minnen op papier de favoriete.

Die favorietenrol wilde Minnen dan ook graag vervullen. Haar tennis was er ook naar. In de eerste set dwong ze een massa kansen af op de service van Nara. De Japanse moest die drie keer in één set inleveren. Daar stond tegenover dat ze slechts één keertje door de opslag van Minnen ging. Kortom: onze landgenote was veruit de betere speelster.

In het eerste deel van set twee zat er heel wat meer evenwicht in de wedstrijd. Nara kon nu wel gelijke tred houden, dat maakte de match een pak spannender. Ook nadien volgde felbevochten games waarin het dicht bij mekaar lag. Door belangrijke punten te winnen, slaagde Minnen er wel in toch weer een kloofje te slaan. Toen ze voor het eerst de kans had om de match uit te serveren, liep het echter mis.

MINNEN MENTAAL STERK

Het kwam dus aan op een tiebreak en die ging nipt naar Nara. Dat had een tik kunnen zijn voor Minnen, maar die toonde zich mentaal sterk. Ze knoopte in de derde set gewoon weer aan met haar betere tennis en ging met vijf games op rij aan de haal. Zo lag de match in een beslissende plooi: Minnen klopte Nara met 6-3, 6-7 (6/8) en 6-1.