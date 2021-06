Coppejans moet ondanks winst in eerste set het hoofd buigen tijdens tweede reekshoofd in kwalificaties Wimbledon

Een zware loting voor Kimmer Coppejans: het tweede reekshoofd was in de Wimbledon-kwalificaties meteen zijn tegenstander, namelijk Mackenzie McDonald. Dat wilde echter lang niet zeggen dat Coppejans geen kans maakte op winst.

In het altijd superbelangrijke zevende game sloeg Coppejans toe: hij won het spel blanco, op de opslag van zijn tegenstander nog wel. McDonald legde zich niet neer bij setverlies en brak terug op het moment dat Coppejans serveerde voor de set. Zo werd het een tiebreak in de openingsset. Daarin haalde Coppejans het nipt door de laatste twee punten te winnen.

COPPEJANS KRAAKT ONDANKS WEERBAARHEID DAN TOCH

McDonald moest dan natuurlijk wel reageren en deed dat ook. Tegelijkertijd toonde Coppejans zijn weerbaarheid. Tot tweemaal toe maakte Coppejans in de tweede set een break achterstand goed. Nadat McDonald voor de derde maal in de set de service van onze landgenoot afpakte, serveerde die ook wel uit met een blanco opslagspel.

Dat was het finale kantelpunt in de wedstrijd, want in de beslissende derde set kon Coppejans geen vuist meer maken. McDonald nam meteen afstand en zou alleen nog maar verder weglopen. McDonald kon het wel pas bij de zesde matchbal afmaken: 6-7 (5/7), 7-5 en 6-1 werd het.