Ons Jabeur zorgt voor primeur in Birmingham, Russische verslaat in Berlijn onder meer Azarenka op weg naar titel

In het damestennis stond een titel op het spel in de toernooien van Birmingham en Berlijn. Ons Jabeur kroonde zich tot winnares in Birmingham, Ludmilla Samsonova in Berlijn. De titel van Jabeur mag zelfs een historische gebeurtenis genoemd worden.

Voor de Tunesische is het sowieso een hoogtepunt in haar loopbaan, want het is de eerste titel uit haar carrirère. Ze is tevens de eerste Arabische die een WTA-toernooi weet te winnen. De fnale ging tussen haar en Kasatkina, respectievelijk het tweede en het vierde reekshoofd.

STERKE TUSSENSPRINT VAN JABEUR

In beide sets was Jabeur net ietsje sterker dan Kasatkina. De sterkste periode kende Jabeur tussen 5-5 in set één en 4-0 in set twee. Alle games die daartussen lagen, gingen naar Jabeur. Kasatkina deed nadien nog wel iets terug, maar de marge was te groot. Jabeur won de finale met 7-5 en 6-4.

In Berlijn was het dus Samsonova die aangenaam wist te verrassen. In de eerste ronden overleefde ze tweemaal ddor in de derde set een tiebreak te winnen. Zo kwam ze in de halve finales tegen Azarenka terecht en die nam ze knap te grazen met 6-4 en 6-2. Belinda Bencic was de tegenstandster in de finale. Bencic begon sterk, maar Samsonova deed de partij kantelen en won met 1-6, 6-1 en 6-3.