Elise Mertens doet goede zaak op WTA-Ranking

Vandaag is de nieuwe WTA-Ranking bekendgemaakt. In de top 10 is één wijziging, want Svitolina is één plaats gestegen en staat nu op de vijfde plaats. Sofia Kenin is daardoor nu de nummer zes van de wereld. Ook Elise Mertens schuift een plaats op.

Er zijn enkele wijzigingen in de nieuwe WTA-Ranking. Zo is Svitolina dus de nieuwe nummer vijf van de wereld en ook de Zwitserse Bencic schuift een plaats op in het klassement. Zij staat nu op de elfde plaats. Ook voor Elise Mertens is er iets veranderd, want onze landgenote is één plaats gestegen en is daardoor de nummer 16 van de wereld. Krejcikova is twee plaatsen gezakt en volgt nu op de zeventiende plaats.