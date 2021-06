Matteo Berrettini de sterkste in Londen, Ugo Humbert zorgt voor verrassing in Halle

In Londen heeft Matteo Berrettini het toernooi op zak gestoken. De Italiaan was in de finale in drie sets te sterk voor Cameron Norrie. In Halle zorgde Ugo Humbert dan weer voor een verrassing door het in de finale te halen van Andrey Rublev.

Het ATP-toernooi in Londen werd een kolfje naar de hand van Matteo Berrettini. De Italiaan speelde in de finale tegen de Engelse Cameron Norrie en Berrettini haalde het in drie sets. Het werd 6-4, 6-7(5/7) en 6-3. In de finale van Halle was er dan weer een enorme stunt, want de Rus Andrey Rublev, de nummer zeven van de wereld, verloor in twee sets van Ugo Humbert, de nummer 31 van de wereld. Het werd 6-3 en 7-6 voor de Fransman.