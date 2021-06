Alison Van Uytvanck heeft toernooiwinst binnen na sterke finale tegen Australische speelster

Sterke prestatie van Alison Van Uytvanck. In de finale stond ze tegenover de Australische Rodionova en ze haalde het vlot met 6-0 en 6-4. een mooie toernooizege dus voor onze landgenote.

Alison Van Uytvanck stond deze avond in de finale op het tennistoernooi van Nottingham. Onze landgenote nam het op tegen Rodionova en in de eerste set was Van Uytvanck ijzersterk. Ze haalde het vlot met 6-0.

In de tweede set kreeg Van Uytvanck wat meer weerwerk van de Australische speelster, maar ook nu was Alison Van Uytvanck te sterk. Ze haalde ook de tweede set binnen met 6-4 en heeft zo het toernooi van Nottingham op haar naam kunnen zetten.