UPDATE: Van Uytvanck verzekert met tweede zege op één dag naar finale, Mertens grijpt er naast na gemiste matchbal

Alison Van Uytvanck was de dag begonnen door haar vriendin Greet Minnen te verslaan. De finaleplek is nu ook binnen voor Van Uytvanck, die nog een tweede keer de baan op moest voor haar halve finale tegen de Mexicaanse Zarazúa.

De wedstrijd begon met een break en een rebreak, maar vervolgens was Van Uytvanck wel duidelijk de betere speelster. Ze ging nog eens twee keer door de opslag van haar tegenstandster en zo was die eerste set natuurlijk binnen.

Het wedstrijdbeeld kantelde nadien echter helemaal. Van Uytvanck overleefde al drie breakpunten in het openingsspel van de set, maar het feit dat die kansen er kwamen, was al een teken aan de wand. Zarazúa ging later van 2-2 naar 2-6.

VAN UYTVANCK WINT ALLE GAMES IN SET DRIE

In set drie was het weer helemaal het omgekeerde, met Van Uytvanck die de wet dicteerde. Geen enkel spelletje gunde ze haar opponente nog. Met 6-2, 2-6 en 6-0 plaatste Van Uytvanck zich voor de finale in Nottingham.

Update: In Birmingham had Elise Mertens gehoopt om de finale te spelen, in het dames dubbelspel weliswaar. Samen met Hsieh kwam ze ook een set en 5-3 voor. Mertens en Hsieh kregen ook een matchbal, maar toch liep het nog mis. Perez en Jabeur versloegen hen met 3-6, 7-5 en 10-3.