Alison Van Uytvanck is sterker dan haar vriendin en mag al snel nog eens aan de bak in halve finales

Door de weersomstandigheden in Nottingham kon Alison Van Uytvanck pas een dag later haar vriendin Greet Minnen partij geven. Van Uytvanck won het Belgisch onderonsje met tweemaal 6-4. Later op de dag moet Van Uytvanck dan ook nog haar halve finale spelen.

Bijzonder toch, een koppel dat dan ineens een match tegen mekaar moet spelen. Van Uytvanck en Minnen hadden allebei tot de kwartfinales een goed parcours afgelegd. Uiteraard kon slechts één van hen beide zich bij de laatste vier voegen. Dat bleek Alison Van Uytvanck te zijn. Na acht spelletjes waarin beide dames mekaar geen duimbreed toegaven, kon Van Uytvanck toch een kloofje slaan. Dat was meteen goed voor setwinst. Vervolgens verliep ook het eerste deel van de tweede set weer heel gelijkopgaand. TWEE MATCHEN OP 1 DAG VOOR VAN UYTVANCK In een derde set had Van Uytvanck evenwel geen zin. Opnieuw kon zij met het einde van de set in zicht afstand nemen. Van Uytvanck schakelde haar partner uit het echte leven dus uit in Nottingham. In de namiddag komt Van Uytvanck opnieuw de baan op voor de halve finale.