Sander Gillé en Joran Vliegen stuiten na gemiste setbal op derde reekshoofd in halve finales Halle

Het avontuur van Sander Gillé en Joran Vliegen in Halle is in de halve finales gestrand. Twee spannende sets speelden de Belgen wel twee spannende sets tegen Tecău en Krawietz, het derde reekshoofd. Het Roemeens-Duitse duo haalde het nipt.

Beide dubbelteams waren baas op hun eigen service in de eerste helft. Tecău en Krawietz hadden in het vierde spel wel een kansje om afstand te nemen van Gillé en Vliegen, maar dat gebeurde niet. Er kwam dus een tiebreak aan. Gillé en Vliegen dwongen de eerste setbal af, Tecău en Krawietz namen de volgende punten en dus ook de set voor hun rekening. Met het einde van de tweede set in zich zagen de Roemeen en de Duitser hun kans schoon om de wedstrijd al in een beslissende plooi te leggen. De druk op het Belgisch duo werd stilaan opgevoerd. Gillé en Vliegen ontsnapten eerst nog wel een keertje, maar moesten nadien toch de eerste break uit de match toestaan. Tecău en Krawietz hadden meteen de winst te pakken met 7-6 (8/6) en 7-5.