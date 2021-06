Elise Mertens zet met Hsieh Tsjechisch-Brits duo opzij en bereikt de halve finales

Is Elise Mertens op weg naar een nieuwe titel? Samen met Hsieh bereikte ze alvast de halve finales in Birmingham. Ze konden Martincová en Bains, een Tsjechische en een Britse, in twee sets de baas in de kwartfinales. Voorlopig blijven de topreekshoofden de verwachtingen invullen.

Mertens en Hsieh zetten onmiddellijk de toon in hun kwartfinale door de eerste vier spelletjes allemaal binnen te halen. In de vierde game gebeurde dat wel via een beslissend punt. Ook in de drie volgende spelletjes. Telkens haalde het dubbelteam van de serveerdster. Vervolgens brachten Mertens en Hsieh een einde aan de eerste set. Die hadden ze dus vlotjes gewonnen. In het eerde deel van set twee hielden Martincová en Bains wel gelijke tred. Nadien namen Mertens en Hsieh definitief afstand. Met een blanco opslagspel sloten ze ook af op overtuigende wijze: met 6-2 en 6-3 plaatsten Mertens en Hsieh zich voor de halve finales in Birmingham.