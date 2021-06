Van Uytvanck zet na winst tegen Bonaventure ook Australische opzij en haalt kwartfinales

Alison Van Uytvanck heeft de kwartfinales bereikt in Nottingham. Ze wist nog van Bonaventure de maat te nemen in haar vorige match en was nu ook te sterk voor Lizette Cabrera. Die laatste snoepte Van Uytvanck wel een set af, maar nadien gaf de Belgische nog weinig prijs.

Van Uytvanck was ook al sterk begonnen, want ze nam de match vanaf de eerste slagenwisseling resoluut in handen. Liefst drie keer ging onze landgenote door de opslag van Cabrera in de eerste set. Die haalde Van Uytvanck dan ook overtuigend binnen. Cabrera redde het eerste breakpunt uit set twee om nadien tweemaal een eigen breakkans te verzilveren. Kortom, ze ging efficiënter tennissen. Van Uytvanck trachtte nog terug te komen en had zelfs een bal voor 4-4, maar het werd 3-5 en later 4-6. ALERTE VAN UYTVANCK Een derde set spelen dan maar. Inmiddels was Van Uytvanck opnieuw zeer alert en set drie vertoonde dan ook veel gelijkenissen met set één. Van Uytvanck liet haar prooi niet meer los en plaatste zich met 6-1, 4-6 en 6-1 voor de kwartfinales op het ITF-toernooi.