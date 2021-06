Toppers sneuvelen in Berlijn: vooral Sabalenka (ex-dubbelpartner Mertens) lijdt zure nederlaag

Het WTA-toernooi van Berlijn moet verder zonder verschillende toppers. Aryna Sabalenka bijvoorbeeld stapte als verliezer van de baan en zij was niet de enige grote naam. Ook voor Svitolina en Andreescu zit het toernooi erop. Zo zijn de eerste drie reekshoofden uitgeschakeld.

Grastennis kan al eens voor opmerkelijke uitslagen zorgen en dat is het geval in Berlijn. Sabalenka kreeg wel een lastige affiche voorgeschoteld met voormalig toptienspeelster Madison Keys als tegenstandster. Die knoopte nog eens aan met haar betere niveau en maakte er een spannende strijd van. De Amerikaanse zou die ook nipt in haar voordeel beslissen met 6-4, 1-6 en 7-5.

SVITOLINA MIST ZEVEN SETBALLEN

Exit dus voor het topreekshoofd en tweede reekshoofd Elina Svitolina lag er dan al lang uit. Zij was niet opgewassen tegen de Russische Alexandrova. Na het verliezen van set één kwam Svitolina wel 3-5 voor in set twee. Op de eigen service werd het zelfs 40-0. Ze kreeg de set maar niet uitgemaakt, ook al kreeg ze utieindelijk zeven kansen. Die mentale tik kwam ze niet meer te boven. Alexandrova won met 6-4 en 7-5.

Met Bianca Andreescu heeft ook een grandslamwinnares het toernooi inmiddels verlaten. Ze haalde in elke set tegen Cornet een achterstand op, om dan uiteindelijk toch nipt het onderspit te moeten delven. De Française schakelde de Canadese uit met 7-6(7/2) en 7-5.