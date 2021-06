Sander Gillé en Joran Vliegen ontdoen zich ook van duo uit India en stoten door naar halve finales in Halle

Sander Gillé en Joran Vliegen kunnen maar mooi zeggen dat ze in Halle in de halve finales staan. Dat toernooi is toch een gevestigde waarde in aanloop naar Wimbledon. Gillé en Vliegen schakelden Indiërs Sharan en Bopanna uit met 6-3 en 7-6(7/3).

Het dubbelduo uit India kon het zesde reekshoofd geen halt toeroepen. Onder meer omdat Gillé en Vliegen in het zesde spel van de wedstrijd de eerste break forceerden. Het zou later ook de enige break uit de wedstrijd blijken te zijn. Sowieso leverde die dus het winnen van de eerste set op. In de tweede set viel één breakpunt te noteren voor Sharan en Bopanna en daarnaast werd er ook enkele keren een beslissend punt gespeeld. Die enkele malen dat de serveerders in de problemen kwamen, wisten ze zich toch telkens uit de slag te trekken. In de tiebreak ging het van 2-2 naar 5-2. Dat beslissende kloofje konden de Belgen ook behouden: Gillé en Vliegen plaatsten zich voor de halve eindstrijd in Halle.