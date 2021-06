Nadal past voor Wimbledon én de Olympische Spelen

Rafael Nadal zal niet deelnemen aan Wimbledon en de Olympische Spelen. Dat heeft de 35-jarige Spanjaard donderdag bekendgemaakt op sociale media.

"Ik heb beslist om niet deel te nemen aan Wimbledon en de Olympische Spelen", schrijft Rafael Nadal op Twitter. "Het was geen makkelijke beslissing, maar ik heb geluisterd naar mijn lichaam en overlegd met mijn entourage. Het is de juiste beslissing."

"Ik wil op deze manier langer blijven spelen en doen wat we gelukkig maakt en dat is meestrijden op het hoogste niveau. Dat er maar twee weken rust zijn tussen Roland Garros en Wimbledon heeft zeker meegespeeld. Het gravelseizoen is altijd erg belastend voor mijn lichaam. In deze fase van mijn carrière is het belangrijk om blessures te vermijden."

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision