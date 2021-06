Greet Minnen weet opnieuw van set achterstand terug te komen en knokt zich dus weer ronde verder

Greet Minnen manifesteert zich op het gras van Nottingham als een echt vechtertje. Een set achter komen? Geen probleem, dan wint Minnen de volgende twee wel. Dat deed ze tegen de Chinese Zhu en in de achtste finales ook tegen de Spaanse Bucșa.

Na het vijfde reekshoofd te hebben uitgeschakeld mocht Minnen vertrouwen hebben. Dat had ze ook en dat resulteerde zich onmiddellijk in een voorsprong. Alleen zag Minnen haar tegenstandster ook meteen weer langszij komen. Vervolgens waren er kansen op en af: het was Bucșa die er ook nog eentje wist te grijpen. Zo ging de eerste set naar de Spaanse.

Minnen op achtervolgen aangewezen. Niet voor het eerst in Nottingham, ze wist dus wel hoe ze met die situatie moest omgaan. Het leek in set twee toch even een gelijkaardig wedstrijdscenario te worden als in set één, want opnieuw moest Minnen een voorsprong prijsgeven. Dit keer liet de Belgische zich niet uit haar lood slaan: nog een keertje ging ze door de service van haar opponente en dat leverde setwinst op.

MINNEN STAAT PAL IN SET DRIE

Ook in de derde set nam Minnen een vroege voorsprong. Wanneer ze ditmaal riskeerde die bonus in te leveren, stond ze pal. Die ene break was dus bepalend voor de uitkomst van de derde set en de wedstrijd. Minnen klopte Bucșa met 4-6, 6-4 en 6-4.