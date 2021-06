Gevreesd scenario wordt waarheid: David Goffin moet forfait geven voor Wimbledon

Er werd al voor gevreesd na de opgave van David Goffin in Halle: de Belg moet Wimbledon missen. Geen trip naar Londen voor Goffin. Als hij dit jaar nog een match wil winnen op een Grand Slam, zal het dus op de US Open moeten gebeuren.

David Goffin kwam op 14 juni in actie in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Halle tegen Moutet. Goffin leidde met een set en een break, maar gleed nadien op een bepaald moment weg en liep zijn enkelblessure op. Uiteraard staakte hij uit voorzorg de wedstrijd.

NIEUWE TEGENSLAG

Er blijkt wel meer aan de hand dan enkel lichte pijn: de blessure houdt Goffin weg van Wimbledon. Het is voor Goffin een nieuwe tegenslag, nadat hij ook al maanden in een sportieve malaise zit. Zijn laatste overwinning dateert ondertussen van begin mei. Op de Australian Open en Roland Garros verloor Goffin meteen in de eerste ronde.

Zich lanceren in het grasseizoen zit er niet in, want daar mag door deze blessure meteen een kruis over gemaakt worden. Het is nu afwachten of Goffin wel fit geraakt voor de Olympische Spelen.