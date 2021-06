Twee grootheden in het tennis zullen op Wimbledon te zien zijn: Andy Murray en Venus Williams krijgen wildcard

Andy Murray en Venus Williams hebben goed nieuws gekregen met het oog op Wimbledon. Beide grootheden hebben namelijk een wildcard gekregen voor het Engelse Grandslamtoernooi.

Andy Murray is op de weg terug na enkele blessures en dat liet hij dinsdag zien door op een grastoernooi Benoit Paire, de nummer 46 van de wereld, uit te schakelen in de eerste ronde. De Schot heeft nu een wildcard gekregen voor Wimbledon.

Ook Venus Williams zal te zien zijn op het Engelse Grandslamtoernooi. De 40-jarige Williams is nu de nummer 103 van de wereld en was voor het laatst in 2019 te zien op Wimbledon. Toen werd ze uitgeschakeld door de Amerikaanse sensatie Cori Gauff.