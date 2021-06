Rondje Belgisch tennis: Van Uytvanck klopt landgenote, Mertens en Gillé/Vliegen winnen in dubbelspel

In de loop van de dag kwamen een aantal Belgische speelsters en spelers in actie. Van Uytvanck en Bonaventure bijvoorbeeld: zij stonden zelfs tegenover mekaar in Glasgow. In het dubbelspel was er succes voor Elise Mertens bij de vrouwen en Sander Gillé en Joran Vliegen bij de mannen.

Met Van Uytvanck - Bonaventure stond er dus een Belgisch onderonsje op het programma in het dames enkelspel in Glasgow. Van Uytvanck was de betere. Door enkele belangrijke punten te winnen in het wedstrijdbegin, kwam ze meteen 3-0 voor. Nadien ging ze vlot verder op haar elan, in de tweede set bedroeg het verschil tussen beiden zelfs twee breaks. Eindstand: 6-3 en 6-2 voor Van Uytvanck.

BELGISCH DUBBELSUCCES IN BIRMINGHAM EN HALLE

Om bij het damestennis te blijven: Mertens en Hsieh zijn in Birmingham het topreekshoofd in het dames dubbel. Met Stosur en Vandeweghe kregen ze wel twee ervaren tegenstandsters voorgeschoteld. Het belette Mertens en Hsieh niet om de match naar hun hand te zetten. Na een 4-1-voorsprong uit handen te geven, wonnen ze alsnog de eerste set. Ook in set twee trokken ze aan het langste eind. Zo werd het tweemaal 6-4.

Eveneens in het dubbelspel was er succes voor Sander Gillé en Joran Vliegen, die het zesde reekshoofd zijn in Halle. Australiërs Saville en Thompson hielden wel gelijke tred in set één. In de tiebreak namen Gillé en Vliegen dan toch afstand. Het Belgisch duo had aan één break in de tweede set genoeg om de winst helemaal binnen te halen met 7-6(7/4) en 6-4. In de kwartfinales wachten Sharan en Bopanna.