Roger Federer gaat verrassend onderuit in tweede ronde op het toernooi van Halle

Roger Federer komt het best tot zijn recht op gras, maar vandaag werd de Zwitser wel uitgeschakeld in de tweede ronde van het grastoernooi in Halle. Federer verloor in drie sets van Félix Auger-Aliassime.

Roger Federer, de huidige nummer acht van de wereld, nam het in de tweede ronde in Halle op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer 21 van de wereld. Federer begon goed aan de wedstrijd en haalde de eerste set ook binnen met 4-6. Daarna nam de Canadees het commando echter over. De tweede set ging met 6-3 naar Félix Auger-Aliassime en ook in de derde set was hij duidelijk te sterk voor Federer. Het werd 6-2 en dus is Federer uitgeschakeld. Toch wel opvallend, want Roger Federer komt het beste tot zijn recht op gras en heeft van Wimbledon, Het Grandslamtoernooi op gras, zijn doel gemaakt. Geen ideale voorbereiding dus voor de tennislegende.

Lees ook... Roger Federer begint met overwinning aan het grasseizoen