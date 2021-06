Nederlandse tennisspeelster, ex-nummer vier van de wereld, houdt het aan het einde van dit seizoen voor bekeken

Verrassend nieuws uit de tenniswereld. Kiki Bertens, ex-nummer vier van de wereld, zal na dit seizoen namelijk stoppen met tennissen. De Nederlandse tennisspeelster maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

"Hoi allemaal, ik wil graag met jullie delen dat dit het laatste seizoen van mijn tenniscarrière gaat worden. Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist, maar nu is de tank echt leeg", legde Kiki Bertens uit op Instagram.

"Ik voel dat de juiste balans er niet meer is tussen de volle energie die ik dag in dag uit geef en de voldoening die ik er nog van krijg. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt. Voor nu staan Eastbourne, Wimbledon en de Olympische Spelen op het programma en beslissen we nadien of het lichaam genoeg herstelt voor de rest van het seizoen. Ik ga er alles aan doen om de komende tijd mijn carrière op een mooie manier te eindigen", aldus de ex-nummer vier van de wereld.