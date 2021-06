Liefst 15% van Vlaamse sportclubs in het rood door corona: "Met gerichte steun een vlotte doorstart maken"

Of het nu gaat om tennisclubs of andere sporttakken: corona hakt er bij de Vlaamse sportclubs zwaar in. Zoveel is duidelijk. Financieel is het een moeilijke opgave om deze lang durende coronacrisis te overbruggen. Bij de Vlaamse Sportfederatie zitten ze alleszins niet stil.

Het deed een bevraging bij de Vlaamse sportclubs en de conclusie is ontluisterend. "De cijfers tonen dat de sportclubs zwaar geleden hebben onder de coronacrisis", stelt Lien Berton, coördinator clubondersteuning bij de Vlaamse Sportfederatie (VSF). "Niet alleen geeft 15% aan dat ze in het rood staan, van de overige 85% zijn er nog heel wat clubs met nauwelijks of geen financiële reserves." "Met gerichte steun en advies willen we hen nu helpen om een vlotte doorstart te maken", gaat Berton verder. "Want de moraal van de clubs is niet aangetast door corona. Ze willen de 1,4 miljoen sportende Vlamingen zo snel mogelijk weer op hun terreinen verwelkomen." GROTE INTERESSE VOOR WEBINARS De Vlaamse Sportfederatie organiseert webinars om de clubs met raad en daad bij te staan en stuurt soms ook gratis coaches langs. "De interesse van sportclubs voor de webinars die we sinds begin mei organiseren, is groot. Elke week zijn er meer dan 150 inschrijvingen en voor het webinar rond sponsors zoeken was er zelfs dubbel zoveel animo." Bij VSF zijn ze vastberaden om hun sportclubs opnieuw uit het slop te halen. "Tijdens en na de zomer gaan we nog verder om al onze clubs helemaal klaar te stomen. Niet alleen voor volgend seizoen, maar ook voor de jaren nadien."