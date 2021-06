Greet Minnen schakelt vijfde reekshoofd uit op ITF-toernooi van Nottingham

Op het ITF-toernooi van Nottingham, één van de kleinere grastoernooien, komt Greet Minnen in actie. Net als enkele andere Belgische dames overigens. Minnen heeft alvast de eerste horde al genomen. Ze klopte in drie sets de Chinese Lin Zhu.

Zhu is vijfde reekshoofd in Nottingham, toch meteen een pittige affiche dus voor Minnen. Onze landgenote kwam wel 3-1 voor, maar moest op haar service toestaan dat Zhu kansen bleef afdwingen. Zo ging het van 3-1 naar 3-6: Minnen op achtervolgen aangewezen.

MINNEN ZET PUNTJES OP DE I IN SETS 2 EN 3

Die laatste wilde de puntjes op de i zetten nadat de eerste set haar ontglipt was. Minnen stond er in de tweede set vanaf de eerste slagenwisseling. Nu was zij de enige speelster die haar tegenstandster in de problemen kon brengen. Een droge 6-0 kreeg Zhu om de oren.

In het eerste deel van de derde set bleven de breakkansen achterweg en waren beide dames dus aan mekaar gewaagd. Tot Zhu in het achtste spel van de set toch de druk begon te voelen. Minnen ging door haar service en serveerde de match uit met een blanco opslagspel: 3-6, 6-0 en 6-3. In de achtste finales wacht de Spaanse Bucsa.