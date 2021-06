Andy Murray boekt mooie overwinning en kan zo voor het eerst in drie jaar nog eens winnen op gras

Andy Murray was vroeger één van de beste tennissers ter wereld, maar door verschillende blessures is de Schot nu nog maar de nummer 146 van de wereld. Hij wil echter snel terug enkele plaatsen stijgen.

Murray hoopt er bij te zijn op de hoofdtabel van Wimbledon en dinsdagavond liet hij alvast zien dat hij het spelen op gras nog niet verleerd is. Zo haalde hij het in de eerste ronde van de Cinch Championships van Benoît Paire, de nummer 46 van de wereld.

Murray speelde een uitstekende partij en haalde het met 3-6 en 2-6 van de Fransman. Het is al van 2018 geleden dat Murray nog eens een wedstrijd op gras kon winnen. In de volgende ronde wacht echter een moeilijkere tegenstander dan Paire, want dan neemt Murray het op tegen Matteo Berrettini, de nummer 9 van de wereld.