Winnares Roland Garros doet uitstekende zaak op WTA-ranking, Elise Mertens zakt enkele plaatsen

Het is een goede week geweest voor Barbora Krejcikova. Ze won namelijk zowel individueel als in het dubbelspel Roland Garros en daardoor stijgt ze in beide rankings een paar plaatsen. In het dubbelspel is ze zelfs de nieuwe nummer één van de wereld.

Barbora Krejcikova heeft indruk gemaakt op Roland Garros. Ze won zowel individueel als in het dubbelspel het Grandslamtoernooi. Daardoor is ze in het dubbelspel de nieuwe nummer één van de wereld en in het enkelspel schuift ze 18 plaatsen op in het klassement. Ze is nu op de vijftiende plaats terug te vinden. Aan de top 10 verandert er niets in het enkelspel en dus blijft de Australische Ashleigh Barty aan de leiding. Elise Mertens zakt wel enkele plaatsen, want onze landgenote staat nu op de zeventiende plaats op de ranking.