Twee wijzigingen in top 10 ATP-ranking, voor David Goffin verandert er niets

Op de ATP-ranking zijn er twee wijzigingen gebeurd in de top 10 na Roland Garros. Zo staat Tsitsipas nu op vierde plaats en komt de Spanjaard Bautista de top 10 van de wereld binnen. Voor Goffin verandert er niets.

Stefanos Tsitsipas kan terugkijken op een uitstekende Roland Garros en enkel in de finale moest hij nipt het onderspit delven tegen Novak Djokovic. De Griek verloor in vijf sets, maar heeft wel een goede zaak gedaan op de ATP-ranking, want hij schuift op naar de vierde plaats. Dominic Thiem zakt dan weer naar de vijfde plaats.

De Spanjaard Roberto Bautista komt dan weer de top 10 binnen. Hij vervangt Schwartzmann, die naar de elfde plaats is gezakt. Onze landgenoot David Goffin blijft dan weer de nummer 13 van de wereld.