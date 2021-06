Topreekshoofd Elise Mertens gaat er in Birmingham meteen uit na drie opeenvolgende tiebreaks

Elise Mertens heeft de switch gemaakt van gravel naar gras. In Birmingham is ze het topreekshoofd. In de eerste ronde kreeg ze wel meteen een pak weerwerk van de Australische Ajla Tomljanovic.

Tomljanovic was de eerste speelster die breakpunten afdwong en sloeg ook meteen toe. Zo geraakte Elise Mertens op achterstand, maar ze maakte die kloof meteen goed en leek zelfs erop en erover te gaan. Mertens had een setbal. In plaats van de set te winnen werd het 5-5 en later 6-6. Tomljanovic won de set in de tiebreak. Het eerste deel van de tweede set verliep evenwichtig. Mertens kwam vervolgens een break voor, maar had opnieuw moeite om set binnen te halen. Na twee setpunten van Mertens maakte Tomljanovic er 5-5 van. Ook een derde setbal bleef onbenut, maar in de tiebreak klaarde Mertens deze keer wel de klus. SERVEERDER BAAS IN SET DRIE Ook in de derde set bleef het een strijd tussen twee speelsters die mekaar geen duimbreed toegaven. De serveerder was baas, er kwam dus ook nog een derde tiebreak van. Tomljanovic bouwde een kloofje uit en Mertens kon de achterstand niet meer goedmaken. Tomljanovic klopte de Belgische nummer één met 7-6(7/5), 6-7(5/7) en 7-6(7/4).