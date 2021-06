Ook switch van ondergrond in mineur voor nummer 2 van de wereld bij de mannen

De switch van de ene ondergrond naar de andere blijft moeilijk. Zelfs al ben je de nummer 2 van de wereld. Dat heeft Daniil Medvedev aan de lijve mogen ondervinden. De Rus deed mee aan het ATP-toernooi van Halle, maar ligt er na de eerste ronde al uit.

Medvedev haalde op Roland Garros nog de kwartfinales. Op gravel dus, dat is al niet de favoriete ondergrond van Medvedev. Die speelt het liefst op hardcourt, maar eerst komen er enkele grastoernooien aan. Ook op gras is er nog altijd marge voor progressie.

In de eerste ronde in Halle kwam Medvedev uit tegen de Duitser Struff. Het begon prima voor Medvedev: na vijf spelletjes stond hij 1-4 voor. Dat was wel slechts één break en even later ging het van 2-5 naar 5-5. In de tiebreak redde Medvedev nog wel de eerste twee setballen van Struff, maar de derde keer was het prijs.

MATCH KANTELT IN VOORDEEL STRUFF

De wedstrijd kantelde dus stilaan de kant van Struff op en dat zette zich verder in set twee. De thuisspeler won de belangrijke punten en liep 5-1 uit. Medvedev brak wel nog een keertje terug, maar zelfs dat kon hem niet redden. Struff pakte de scalp van het topreekshoofd in Halle en klopte hem met 7-6(8/6) en 6-3.