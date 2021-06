Tsitsipas verloor op dag van Roland Garros-finale ook zijn grootmoeder: "Een wijze vrouw met geloof in het leven"

Het is Stefanos Tsitsipas net niet gelukt om op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel binnen te halen. De Griekse tennisser zal dat wel in perspectief kunnen plaatsen. Er zijn immers dingen die belangrijker zijn dan de sport, moest hij op de dag van de finale nog ondervinden.

Na zij nederlaag in de vijfsetter tegen Novak Djokovic onthulde Tsitsipas op Instagram dat hij kort voor de finale vernomen had dat zijn groetmoeder was overleden. "Vijf minuten voor ik de baan op moest heeft mijn geliefde grootmoeder haar strijd verloren."

Tsitsipas doet een poging om haar te beschrijven en is natuurlijk vol lof over zijn oma. "Een wijze vrouw met geloof in het leven en de bereidheid om vrijgevig te zijn, die met geen ander mens te vergelijken kan zijn. Het is belangrijk om meer mensen zoals zij te hebben op deze wereld. Mensen zoals zij maken dat je echt kunt leven. Ze laten je toe om te dromen."

De nummer 5 op de ATP-wereldranglijst draagt het bereiken van de finale op Roland Garros dan ook op aan zijn grootmoeder. "Danku om mijn vader op te voeden. Zonder hem zou dit niet mogelijk zijn geweest."