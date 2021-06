Novak Djokovic sluit 'Golden Slam' niet uit en geeft racket aan jonge fan/coach: "Alles is mogelijk"

Novak Djokovic heeft weer een grandslamtitel bijgeschreven op zijn palmares. Zit een 'Golden Slam' er ook nog in dit jaar? Djokovic zegt niet vooraf neen. De zegehonger is alvast nog niet gestild. Op naar Wimbledon, denkt de Roland-Garros winnaar al.

"Ik heb mezelf in positie gebracht om voor de Golden Slam te gaan", vertelt Djokovic na zijn toernooiwinst op Roland Garros. "Alles is mogelijk. Ik heb al veel bereikt waar mensen van dachten dat het onmogelijk was. Ik ga van deze overwinning genieten en dan binnen een paar dagen aan Wimbledon beginnen te denken."

OOK OP WIMBLEDON VOOR DE TITEL

De 'Golden Slam' is het winnen van alle Grand Slams in hetzelfde jaar. De Australian Open en de Roland Garros heeft Djokovic al op zak. Eerstvolgende uitdaging is om ook Wimbledon dit jaar op zijn naam te schrijven. "Ik heb er geen probleem mee met te zeggen dat ik ook op Wimbledon voor de titel ga."

Opvallend: Djokovic gaf na de finale tegen Tsitsipas zijn racket aan een jonge fan in de tribunes. "Hij was me letterlijk aan het coachen. Hij zei: "Hou je service, zoek zijn backhand op." Ik wilde mijn dankbaarheid tonen voor zijn steun."