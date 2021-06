Goffin reageert na opgave in Halle: "Ik probeerde op één been te winnen"

David Goffin heeft tijdens de eerste ronde op het ATP-toernooi van het Duitse Halle moeten opgeven.

Goffin was goed bezig tegen de Fransman Corentin Moutet, maar ging onderuit op het gras bij het begin van de tweede set. "Het zijn zaken die jammer genoeg kunnen gebeuren op gras", reageerde Goffin achteraf. "De pijn aan mijn knie en heup verdween na enkele minuten. Maar met mijn enkel ging het helemaal niet. Ik zal onderzoeken ondergaan om te achterhalen wat er scheelt. Aangezien het een eerder rustige match was, heb ik geprobeerd de wedstrijd op één been te winnen. Ik wist ook dat er daarna één of twee rustdagen zouden volgen. Maar uiteindelijk was het niet mogelijk. De enkel deed te veel pijn. Ook al had ik vandaag gewonnen, dan zou ik het toernooi meteen verlaten hebben."

Goffin brak nochtans meteen in de tweede set naar 3-1 en mocht bij 5-4 serveren voor de wedstrijd. "Ik voelde echt dat ik de betere was op het terrein. Het is echt jammer, ik voelde dat ik goed voorbereid was voor het grasseizoen. En dat toonde ik vanaf het begin van de match. Hij zette door, liet me lopen en kon zo terugkomen. Als hij eerder teruggekomen was, was ik zonder twijfel vroeger gestopt, want ik kon niets meer doen. Het werd moeilijk om zo te spelen. Dat heeft ook geen zin."