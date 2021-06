🎥 Domper voor Goffin: opgave op Duitse toernooi van Halle

Goffin opende sterk tegen Moutet en won de eerste set vrij gemakkelijk met 6-1. In het volgende spelletje ging hij echter tegen de vlakte en sloeg hij zijn voet om.

Aanvankelijk leek hem dat niet te deren, want hij brak onmiddellijk door de service van zijn tegenstander naar een 3-1-voorsprong.

De blessure begon echter wel te spelen. Bij 5-4 mocht Goffin serveren voor de match, maar Moutet won drie spelletjes na elkaar en won de tweede set.

Een derde set zag onze landgenoot niet meer zitten en hij gaf op.

Goffin with more bad luck. Grass strikes again :( pic.twitter.com/Bajws1p6jw