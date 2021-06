Zizou Bergs reageert sterk na setverlies en pronkt met de titel in Kazakhstan

Zizou Bergs heeft het helemaal afgemaakt: de titel in Kazakhstan op het challengertoernooi van Almaty is voor hem! In de kwartfinales had Bergs zijn landgenoot Coppejans geklopt, in de halve finales gaf tegenstander Popko op en in de finale ging Skatov voor de bijl.

Timofey Skatov is een Kazachse speler en was er uiteraard op gebrand om in zijn thuisland de titel in de wacht te slepen. Na eerst een breakpunt te redden ging Skatov in het derde spel door de opslag van Bergs. Dat was de enige break die in de eerste set te noteren viel en bepaalde dus meteen ook de uitkomst van die set.

BERGS OVERLEEFT MOEILIJKE MOMENTEN

Bergs was op achtervolgen aangewezen en werd in het begin van set twee ook nog danig onder druk gezet. Op karakter overleefde onze landgenoot enkele moeilijke opslaggames. Dat hij op die moeilijke momenten wist stand te houden, deed de wedstrijd kantelen. Bij 3-3 in set twee won Bergs drie spelletjes op rij: alles was te herdoen.

Zizou Bergs was nu helemaal onder stoom gekomen en was in de derde set veruit de betere speler. Tweemaal ging hij nog door de service van Skatov. Zo was Bergs finaal nog vrij vlot op weg naar de titel: hij won de finale met 4-6, 6-3 en 6-2.