Djokovic wankelt even maar komt terug van dubbele set achterstand en haalt zijn tweede Roland Garros binnen

Novak Djokovic deed het zo goed als onmogelijke: Rafael Nadal kloppen op Roland Garros. Dan wil je dat ook omzetten in een grandslamtitel. Even dreigde die de Serviër nog te ontlopen, want Tsitsipas won de eerste twee sets in de finale. Djokovic zette de scheve situatie nog recht.

Tsitsipas kende een moeilijk openingsgame, maar overleefde. Beide spelers bleven lang on serve, tot aan het einde van de set ineens twee breaks achter mekaar uit de lucht kwamen vallen. Tsitsipas gaf een voorsprong van vier punten weg in de tiebreak, om die vervolgens alsnog te winnen. Dat was een grote boost voor de Griek, die vervolgens op zijn elan doorging en ook in set twee de maat nam van Djokovic.

Zou die laatste ondanks een zege tegen Nadal dan toch naast de titel grijpen? Dat wilde Djokovic natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Hij trok zijn niveau weer naar omhoog en deed de wedstrijd kantelen met een break in het vierde spel van set drie. Vanaf zat Djokovic helemaal in de goede flow en was hij de speler die mogelijkheden afdwong op de opslag van de tegenstander.

Set vier was al na vier spelletjes beslist en ook in set vijf voelde Tsitsipas steeds de druk. Een break in het derde spel van de set was doorslaggevend. Djokovic won de finale van Roland Garros met 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4. Het is zijn tweede triomf op Roland Garros, zijn negentiende grandslamtitel in het totaal. Tsitsipas moet nog even wachten op die eerste Grand Slam.

Voor aanvang van de finale in het heren enkelspel ging ook al de finale van het dubbelspel bij de vrouwen door. Krejčíková, die ook al het enkeltoernooi won, haalde het samen met Siniakova van Świątek en Mattek-Sands met 6-4 en 6-2.